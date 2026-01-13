Размер шрифта
В еще одном регионе Украины ограничили работу супермаркетов

В Черниговской области ограничили работу супермаркетов из-за проблем со светом
Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

В Черниговской области Украины супермаркеты стали работать с многочасовыми перерывами из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».

Издание опубликовало фотографию объявления у одного из супермаркетов, в котором сказано, что магазин временно не работает из-за отключения электроэнергии. Покупателей предупреждают, что супермаркет будет работать только 3,5 часа в дневное время и 2 часа в вечернее.

Как отмечают журналисты, в других супермаркетах области действуют аналогичные ограничения.

Накануне сообщалось, что крупные торговые сети начали закрывать супермаркеты в Киеве из-за проблем с электроснабжением. Речь идет о супермаркетах «АТБ», «Аврора» и «Сильпо». Аналогичная ситуация сложилась и в Киевской области.

11 января украинский холдинг ДТЭК назвал ситуацию в энергетике Украины самой сложной за зиму. Президент страны Владимир Зеленский согласился с этим и заявил, что ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме. Мэр украинской столицы Виталий Кличко на фоне проблем в коммунальной сфере признался, что Украина «не располагает необходимыми ресурсами для эффективного отражения атак, даже в Киеве». Тем временем жители Киевской области начали выходить на протесты и перекрывать дороги. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США предупредили Украину о серьезном испытании этой зимой.

