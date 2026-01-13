Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Ученые выявили пять этапов развития мозга на протяжении всей жизни человека

NatCom: выявлены пять ключевых этапов перестройки мозга на протяжении жизни
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Структурное развитие человеческого мозга происходит не плавно и линейно, а через серию четко разграниченных этапов с «поворотными точками». К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные МРТ тысяч людей — от младенцев до 90-летних. Архитектура мозговых сетей проходит через пять фаз, разделенных возрастами около 9, 32, 66 и 83 лет. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Ранее считалось, что мозг развивается по относительно гладкой траектории: быстрый рост в детстве, пик во взрослом возрасте и постепенный спад в старости. Однако такие модели, по мнению авторов, упрощают реальную картину и не учитывают сложные нелинейные перестройки. Новое исследование предлагает «карту нормы» — базовое описание того, как в среднем меняется организация мозга на протяжении всей жизни.

«Мы давно знаем, что связи в мозге меняются с возрастом, но нам не хватало понимания общих закономерностей этих изменений, — объяснила ведущий автор работы Алекса Маусли, постдокторант Кембриджский университет. — Это важно, потому что организация мозговых сетей связана с нейроразвитием, психическими расстройствами и неврологическими заболеваниями».

Команда объединила данные девяти нейровизуализационных проектов, получив выборку из 4216 человек в возрасте от 0 до 90 лет. Для построения «эталонной» траектории были отобраны 3802 скана нейротипичных участников. Ученые использовали диффузионно-взвешенную МРТ, позволяющую картировать белое вещество — проводящие «кабели» мозга, соединяющие разные области.

Анализ выявил четыре ключевые точки, разделяющие пять этапов. Первый длится от рождения до примерно 9 лет и связан с быстрым формированием и «прореживанием» связей: эффективность снижается, а локальная специализация растет. Второй этап — от 9 до 32 лет — оказался неожиданно длинным и напоминает затянувшийся «структурный подростковый возраст»: мозг активно повышает интеграцию сетей и эффективность передачи информации. Поворот около 32 лет стал самым выраженным за всю жизнь.

Третий этап (32–66 лет) характеризуется относительной стабильностью и постепенным ростом сегрегации сетей, что совпадает с психологическими данными о стабилизации личности и когнитивных функций. Четвертый этап (66–83 года) отражает начало возрастных изменений и снижение целостности сетей. Наконец, после 83 лет наблюдается дальнейшее ослабление глобальной связности, при котором возрастная динамика становится менее выраженной.

Важно, что эти структурные «вехи» совпадают с биологическими и социальными рубежами — пубертатом, пиком физического развития, выходом на пенсию. При этом авторы подчеркнули: речь идет исключительно об архитектуре мозга, а не о поведении или уровне зрелости.

Ранее стало известно, как наш мозг ощущает «свое» тело.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27610345_rnd_6",
    "video_id": "record::7d3ab97d-9f99-4e28-a087-0b4b090d492c"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+