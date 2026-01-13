Размер шрифта
Всемирный банк ухудшил прогноз роста российской экономики

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России в этому году до 0,8%
Shutterstock

Всемирный банк понизил свои прогнозы по росту валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2026 и 2027 годах. Это следует из январского доклада финансовой организации, посвященного перспективам развития мировой экономики.

Как говорится в документе, согласно оценкам экспертов банка, рост ВВП в прошлом году в РФ составил 0,9% (понижение на 0,5% по сравнению с июньскими прогнозами), в текущем году достигнет 0,8% (понижение на 0,4%), в 2027 году — 1% (понижение на 0,2%).

По мнению Всемирного банка, замедление роста экономики России «отчасти обусловлено отложенным эффектом ужесточения денежно-кредитной политики» страны, а также «высоким уровнем инфляции».

13 января первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что в 2025 году Россия не смогла создать задела для экономического роста в 2026 году, перспективы на улучшение ситуации отсутствуют. Он не исключил, что в этому году страну постигнет рецессия, поскольку предыдущий год, по мнению депутата, «оставил плохое наследие». По словам парламентария, ему «ни разу не нравится» ситуация в экономике, которая не показала почти никакого роста при инфляции в 6%.

Ранее в Госдуме заявили, что высокая ставка Центробанка РФ «давит на экономику».

