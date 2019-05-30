Счетная палата нашла у Роскосмоса нарушения на 50 млрд рублей

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Счетная палата проинформировала о том, что во время проверок в Роскомосе за прошлый год были выявлены нарушения, объем которых составляет примерно 50 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, проверки касались только сведений, на которые не распространялись грифы ограничения информации.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин присоединился к критике Роскосмоса, рассказав на международном форуме о воровстве миллиардов в госкорпорации. До этого претензии в адрес госкорпорации высказывались со стороны Генпрокуратуры, Счетной палаты, премьер-министра и президента России.