Счетная палата нашла у Роскосмоса нарушения на 50 млрд рублей
Счетная палата проинформировала о том, что во время проверок в Роскомосе за прошлый год были выявлены нарушения, объем которых составляет примерно 50 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.
Как уточнили в ведомстве, проверки касались только сведений, на которые не распространялись грифы ограничения информации.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин присоединился к критике Роскосмоса, рассказав на международном форуме о воровстве миллиардов в госкорпорации. До этого претензии в адрес госкорпорации высказывались со стороны Генпрокуратуры, Счетной палаты, премьер-министра и президента России.