Российские космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, которое провисело в открытом космосе около 10 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что операция по возвращению висевшего на внешней стороне станции полотенца прошла вне графика. Планировалось, что она пройдет в середине миссии Кононенко и Овчинина, но космонавты решили выполнить ее раньше.

Как выяснилось, полотенце, провисевшее в космосе около 10 лет, предназначалось для протирки скафандров от грязи. Теперь его отвезут на Землю для дальнейшего изучения.

Российские космонавты вышли в открытый космос сегодня, 29 мая, в 18.42 мск. Они должны установить дополнительные поручни, почистить иллюминаторы модуля «Поиск» и выполнить другие поручения, уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что астронавты собирали полотенцами утечку воды на МКС.