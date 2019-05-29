Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева прокомментировала исследование ученых об эффективности интервальных тренировок для избавления от жира на животе. Об этом сообщает RT.
По ее словам, подобные методы в рамках работы с пожилыми людьми очень эффективны.
Она также добавила, что ожирение в пожилом возрасте необычное.
Ткачева подчеркнула, что ожирение у пожилых людей сопровождается снижением массы мышц.
Ранее сообщалось, что ученые из Американского гериатрического общества назвали эффективный способ избавиться от жира на животе.