Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе

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Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева прокомментировала исследование ученых об эффективности интервальных тренировок для избавления от жира на животе. Об этом сообщает RT.

По ее словам, подобные методы в рамках работы с пожилыми людьми очень эффективны.

Она также добавила, что ожирение в пожилом возрасте необычное.

Ткачева подчеркнула, что ожирение у пожилых людей сопровождается снижением массы мышц.

Ранее сообщалось, что ученые из Американского гериатрического общества назвали эффективный способ избавиться от жира на животе.