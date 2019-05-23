Основную причину аварий космических кораблей назвал Рогозин

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что основной причиной аварий ракетно-космической техники является человеческий фактор. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, многие аварии связаны с человеческими ошибками.

Он также добавил, что сама ракетно-космическая техника является надежной.

Рогозин подчеркнул, что Роскосмосу необходимо понять, как защитить «надежную технику от ненадежных людей».

Ранее Рогозин назвал причины отказа от создания «Ангары-А3».