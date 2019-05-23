Основную причину аварий космических кораблей назвал Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что основной причиной аварий ракетно-космической техники является человеческий фактор. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, многие аварии связаны с человеческими ошибками.
Он также добавил, что сама ракетно-космическая техника является надежной.
Рогозин подчеркнул, что Роскосмосу необходимо понять, как защитить «надежную технику от ненадежных людей».
Ранее Рогозин назвал причины отказа от создания «Ангары-А3».