Ректор Курганского университета уволен на фоне скандала с диссертацией

Глава Минобрнауки Михаил Котюков своим приказом снял с занимаемой должности и. о. ректора Курганского госуниверситета Константина Прокофьева. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе министерства. «Ректор уволен по собственному желанию. Он находится в отпуске с последующим увольнением с 17 июня», — сказали в прессс-службе.

Прокофьев возглавляет университет с 2016 года. В 2017 году сообщесством «Диссернет» было подано заявление о лишении Прокофьева степени кандидата юридических наук. Работа была защищена им в 2014 году на тему административной ответственности за нарушение законодательства о митингах. Через три года критики заявили, что практически весь текст — компиляция двух чужих более ранних работ.

В апреле 2019 года Президиум ВАК так и не смог принять окончательное решение по жалобе на плагиат в диссертации и перенес решение этого вопроса.