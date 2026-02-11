Размер шрифта
Турист осквернил древний храмовый комплекс на Мальте и угодил в тюрьму

На Мальте туристу грозит тюрьма за повреждение древнего храма
Katja Kreder/imageBROKER.com/Global Look Press

Турист из Венгрии повредил стену древнего храмового комплекса на Мальте и был задержан. Об этом пишет Times of Malta.

Путешественника, высекающего цифры камнем на мегалитической постройке, заметили другие туристы. Они сообщили об инциденте в полицию, и правоохранители немедленно прибыли на место.

Хотя власти охарактеризовали ущерб как незначительный, 30-летнего вандала задержали. Расследование инцидента продолжается.

Известно, что в 2023 году за аналогичную выходку наказали студента из Италии. Он признал себя виновным и был приговорен к двум годам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора, а также штраф в размере €15 тыс.

Храмовый комплекс Джгантия был построен в 4-м тысячелетии до нашей эры на острове Гоцо у побережья Мальты и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как одно из старейших отдельно стоящих сооружений в мире.

Ранее мужчина провел обряд очищения в источнике на Бали и поплатился.
 
