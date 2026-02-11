Размер шрифта
Бывшая невеста Гуфа сообщила о новом романе

Бывшая невеста Гуфа Салахова опубликовала фото с любимым
Telegram-канал 3Kitana69

Блогерша Разият Салахова сообщила в Telegram-канале о новом романе.

Салахова опубликовала фото с новым возлюбленным, но не раскрыла его личность.

«С любимым», — подписала публикацию блогерша.

22 ноября 2024-го рэпер Алексей Долматов (Гуф) сделал предложение Салаховой во время концерта в Москве, однако до свадьбы дело не дошло. Весной 2025 года Салахова заявляла, что не планирует и «даже не хочет» выходить замуж в обозримом будущем.

28 августа 2025 года Салахова объявила об расставании с рэпером Гуфом. Причина разрыва неизвестна.

В ноябре Разият Салахова призналась, что практически прекратила общение с Гуфом. Рэпер и блогерша заблокировали друг друга в соцсетях. По словам Салаховой, у нее затаилась обида на Гуфа. Ее причиной послужило поведение артиста после их расставания.

В декабре Долматов заявил, что находится в отношениях. Он призвал фанаток «не надеяться» на роман с ним.

Ранее сестре Гуфа Долматовой сделали предложение в Таиланде.
 
