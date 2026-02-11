Зеленский рассказал, сколько времени может потребоваться на завершение конфликта

Конфликт на Украине может закончиться в течение нескольких месяцев, «если переговоры будут проходить добросовестно». Об этом б этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Bloomberg.

Издание пишет, что Зеленский назвал предыдущий раунд переговоров в Абу-Даби конструктивным и добавил, что конфликт может закончиться за несколько месяцев, «если переговоры будут проходить добросовестно».

По словам Зеленского, администрация президента США Дональда Трампа хочет подписать все документы одновременно. Однако украинский лидер подчеркнул, что Украине необходимо одобрить мирное соглашение либо путем голосования в парламенте, либо на национальном референдуме.

Зеленский также заявил, что следующий раунд переговоров по Украине может пройти 17 и 18 февраля в США и на нем будет обсуждаться территориальный вопрос.

7 февраля Зеленский сообщил, что США хотят завершить конфликт на Украине до июня 2026 года, а ключевые соглашения планируется подписать синхронно. При этом постпред США при НАТО Мэттью Уитакер выразил сомнение в том, что США говорили о заключении мира в июне.

5 февраля в интервью France 2 Зеленский выразил надежду, что конфликт удастся завершить менее чем через год посредством дипломатии. Кроме того, 7 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что США и Украина обсуждали возможность подписания мирного соглашения в марте 2026 года.

11 февраля газета Financial Times написала, что 24 февраля Зеленский планирует объявить о проведении на Украине президентских выборов и референдума по соглашению с Россией. И то, и другое должно состояться до 15 мая, сообщает СМИ.

Ранее на Украине заявили о безрезультативности переговоров.