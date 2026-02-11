Депутаты собрались потребовать от ведомств объяснить, почему замедляют Telegram

Депутаты Государственной думы от КПРФ готовы официально обратиться в Минцифры и Роскомнадзор, чтобы выяснить причину замедления мессенджера Telegram в России. Об этом сообщает RTVI в Telegram-канале.

По словам депутата Госдумы Алексея Куринного, чиновники должны объяснить, действительно ли блокируется работа сервиса, и если да, то на каком основании и что будет с самым популярным в России мессенджером.

«С нашей точки зрения, это помощь на поле боя — там Telegram тоже используется в настоящее время. Ну и самое главное — это средство коммуникации, даже средство заработка для миллионов наших граждан. Мы считаем, что те действия или бездействие, которые в настоящее время имеют место со стороны соответствующих органов, они должны быть публично озвучены», — отметил парламентарий.

Куринный подчеркнул, что мессенджер Telegram — это огромное информационное пространство, которым пользуются не только россияне, но и около 100 млн человек, которые говорят на русском языке и живут не в России.

На днях российские пользователи Telegram сообщили о серьезном сбое в работе мессенджера, только за 10 февраля поступило порядка 10 тыс. жалоб. Роскомнадзор (РКН) подтвердил ограничения работы сервиса из-за нарушений российских законов. Что о возможной блокировке мессенджера говорят депутаты и чего от платформы требует РКН — в материале «Газеты.Ru».

