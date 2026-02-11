Рютте: НАТО направит десятки тысяч военных на учения в миссии Arctic Sentry

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в учениях в рамках операции Arctic Sentry («Арктический часовой») планируется задействовать десятки тысяч военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

Рютте напомнил, чьл НАТО объявило о запуске миссии Arctic Sentry, которая обеспечит присутствие альянса в полярных широтах.

«Десятки тысяч военных НАТО и десятки кораблей примут участие в учениях в рамках этой миссии», — сказал генсек.

О запуске Arctic Sentry стало известно 11 февраля. Предполагается, что в рамках этой миссии будет координироваться военное присутствие сил НАТО в регионе и проводиться военные учения, похожие на датскую «Арктическую выносливость» в Гренландии.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы НАТО по запуску миссии «Арктический часовой» являются провокацией, направленной на насаждение западных порядков в регионе.

По словам дипломата, присутствие альянса в Арктике дестабилизирует военно-политическую обстановку. Она предупредила, что попытки милитаризации высоких широт и создания угроз для безопасности России будут иметь серьезные последствия для инициаторов.

Ранее на Западе назвали возможные сроки начала конфликта РФ и НАТО.