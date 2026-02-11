Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Прокуроры Анапы проверят техникум, где произошла стрельба

В Анапе прокуратура проводит проверку после стрельбы в техникуме
Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

Сотрудники прокуратуры организовали проверку после стрельбы в Анапе. Об этом ведомство сообщает в официальном Telegram-канале.

Специалисты выяснят, при каких условиях студент совершил нападение и соблюдались ли в учреждении требования законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Также прокуроры выяснят, придерживались ли в техникуме антитеррористического законодательства.

Проверку сотрудники ведомства организовали после того, как студент устроил стрельбу из ружья в индустриальном техникуме. Первым получил травмы охранник. Позже он вызвал правоохранителей, но сам не выжил.

В это время другие учащиеся, сидевшие в аудиториях, услышали непривычный звук и забаррикадировались в аудиториях.

Помимо пожилого охранника, пострадал еще один студент и библиотекарь. Последняя находится в тяжелом состоянии, врачи оказывают ей необходимую помощь.

Стрелка задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Студентам и семье охранника помогают психологи.

Ранее стало известно, что стрелок из анапского колледжа предупреждал, что атакует учебное заведение.
 
Теперь вы знаете
Выселяли жильцов за неуплату, но сами попали в полицию. Почему такое возможно по закону?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!