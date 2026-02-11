Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Новосибирский кинолог расстрелял соседскую семью из ружья после ссоры

NGS.ru: в Новосибирске кинолог расстрелял соседскую семью из ружья
Telegram-канал НГС — новости Новосибирска

В Новосибирске кинолог после ссоры застрелил двух человек из ружья. Об этом сообщает NGS.ru.

Инцидент произошел 9 февраля на улице Декабристов. Предварительно, кинолог колонии №18 вступил в конфликт с соседской семьей — причина ссоры не уточняется. В ходе выяснения отношений мужчина открыл огонь из ружья и застрелил обоих оппонентов.

Стрелка задержали сотрудники правоохранительных органов. Он во всем признался.

До этого 42-летняя россиянка поссорилась с 37-летниим супругом и расстреляла его из ружья в частном доме. Спасти мужчину не удалось, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Стрелявшую задержали сотрудники правоохранительных органов, детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге таксиста застрелили в собственном автомобиле.
 
Теперь вы знаете
Выселяли жильцов за неуплату, но сами попали в полицию. Почему такое возможно по закону?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!