Новосибирский кинолог расстрелял соседскую семью из ружья после ссоры

В Новосибирске кинолог после ссоры застрелил двух человек из ружья. Об этом сообщает NGS.ru.

Инцидент произошел 9 февраля на улице Декабристов. Предварительно, кинолог колонии №18 вступил в конфликт с соседской семьей — причина ссоры не уточняется. В ходе выяснения отношений мужчина открыл огонь из ружья и застрелил обоих оппонентов.

Стрелка задержали сотрудники правоохранительных органов. Он во всем признался.

До этого 42-летняя россиянка поссорилась с 37-летниим супругом и расстреляла его из ружья в частном доме. Спасти мужчину не удалось, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Стрелявшую задержали сотрудники правоохранительных органов, детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге таксиста застрелили в собственном автомобиле.