Из-за драки был отменен матч клуба РПЛ с китайской командой

Матч «Ростова» с китайской командой «Чжэцзян» был остановлен из-за драки
ФК «Ростов»

Матч клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростова» и китайской команды «Чжэцзян» был остановлен из-за возникшей на поле драки.

Игра стартовала в 16:00 по московскому времени, а в 16:26 произошла остановка. Через десять минут после этого ростовская команда в своем Telegram-канале сообщила, что игра завершена, а команда проведет тренировку на поле.

«Китайцы начали драку, оскорбления, даже Рони завелся и все побежали в эту кашу. Не смогли продолжить и китайцы уехали. Началось с фола Сулейманова, а там китайцев бомбануло», — рассказал один из очевидцев произошедшего в комментариях под публикацией.

Подобный эпизод — не первый за последние несколько дней с участием клубов РПЛ. 9 февраля футболисты самарского клуба «Крылья Советов» и команды «КАМАЗ» из Набережных Челнов устроили массовую драку во время товарищеского матча на сборах в Турции. Защитник самарцев Николай Рассказов головой ударил игрока соперника Ацамаза Ревазова в лоб, разбив ему лицо до крови. Сразу после этого на поле выбежали футболисты и сотрудники обеих команд, устроив массовую потасовку. По итогу было принято решение не продолжать матч и не играть второй тайм.

Ранее российский тренер объяснил низкие шансы ЦСКА на чемпионский титул.
 
