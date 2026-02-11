Размер шрифта
Режиссер «Первого отдела» раскрыл самую необычную локацию проекта

Режиссер «Первого отдела» назвал зерновой элеватор самой необычной локацией проекта
НТВ

Режиссер Максим Бриус в беседе с «Газетой.Ru» назвал зерновой элеватор самой необычной локацией пятого сезона детектива «Первый номер».

«Огромное, сложное здание, построенное пленными немцами после войны. Переходы, шахты, конвейеры, трубы, крыши – там все грандиозно в мысли и исполнении. Герои фильма приезжают туда поговорить с бывшим уголовником, работающим там сторожем. Но он решает, что его снова хотят посадить в тюрьму, и открывает огонь по операм...» — поделился кинематографист.

Как отметил Бриус, пятый сезон проекта вышел таким же динамичным, как и предыдущие четыре. В новых сериях персонажи стали более зрелыми и взрослыми. Одной из важных сюжетных линий окажется становление сына Брагина Максима. Также создатели продолжат историю Веры и Юрия Брагина, а также Михаила Шибанова.

Пятый сезон «Первого отдела» выйдет 16 февраля на НТВ. Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В ролях: Иван Колесников, Сергей Жарков, Елена Вожакина, Владимир Литвинов, Сергей Комаров, Александр Разбаш, Евгения Шахнович, Олег Андреев, Виталий Бисеров, Михаил Лучко, Марк Горонок.

Ранее режиссер «Первого отдела» назвал самую нелепую причину пересъемки.
 
