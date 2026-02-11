Десятки тысяч иранцев вышли на демонстрации в связи с годовщиной Исламской революции

Десятки тысяч жителей Ирана принимают участие в демонстрациях и митингах по всей стране в связи с празднованием годовщины победы Исламской революции в 1979 году. Об этом пишет ТАСС.

Основные шествия в иранской столице Тегеране проходят по улице Энгелаб по направлению к одной из главных площадей иранской столицы — площади Азади. Именно на этой площади установлена сцена для выступления известных политиков и религиозных деятелей.

Помимо обычных граждан, в демонстрации участвуют президент страны Масуд Пезешкиан и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Исламская революция 1979 года в Иране — это масштабное общественно-политическое событие, приведшее к свержению монархии (шаха Мохаммеда Реза Пехлеви), установлению теократического режима во главе с аятоллой Хомейни и провозглашению Исламской Республики.

В данный момент Иран работает над соглашением с США о мирном использовании атома. Переговоры между двумя странами прошли 6 февраля в столице Омана. Предметом обсуждения была ядерная программа Исламской Республики. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.

Ранее Трамп выразил уверенность, что Иран заключит сделку с США.