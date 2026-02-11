Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

«Альтернатив нет»: российский боец ответил на слова Пескова о Telegram в зоне СВО

Боец ВС России Маматов заявил о незаменимости Telegram в зоне боевых действий
Сергей Аверин/РИА Новости

Мессенджер Telegram незаменим для российских военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил боец Вооруженных сил (ВС) РФ Платон Маматов у себя в канале.

По его словам, через Telegram обеспечивается фронтовая связь, включая координацию действий внутри подразделений и между ними, обмен разведданными, обеспечение огневого поражения целей, информационное сопровождение логистики, эвакуацию раненых и прочее.

«Альтернатив этому способу связи за четыре года войны не появилось. И в ближайшем будущем не предвидится», — написал Маматов.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что замедление Telegram вряд ли отразится на российских военных, так как подобные коммуникации не могут вестись через мессенджеры. Таким образом он ответил на вопрос журналистов, не боятся ли в Кремле, что ограничение работы Telegram со стороны Роскомнадзора (РКН) затруднит общение бойцов российской армии.

Ранее подобные опасения высказывали военкоры, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что замедление Telegram может повлиять на безопасность жителей приграничных регионов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РКН объяснили, с чем связано замедление Telegram.
 
Теперь вы знаете
Выселяли жильцов за неуплату, но сами попали в полицию. Почему такое возможно по закону?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!