«Альтернатив нет»: российский боец ответил на слова Пескова о Telegram в зоне СВО

Мессенджер Telegram незаменим для российских военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил боец Вооруженных сил (ВС) РФ Платон Маматов у себя в канале.

По его словам, через Telegram обеспечивается фронтовая связь, включая координацию действий внутри подразделений и между ними, обмен разведданными, обеспечение огневого поражения целей, информационное сопровождение логистики, эвакуацию раненых и прочее.

«Альтернатив этому способу связи за четыре года войны не появилось. И в ближайшем будущем не предвидится», — написал Маматов.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что замедление Telegram вряд ли отразится на российских военных, так как подобные коммуникации не могут вестись через мессенджеры. Таким образом он ответил на вопрос журналистов, не боятся ли в Кремле, что ограничение работы Telegram со стороны Роскомнадзора (РКН) затруднит общение бойцов российской армии.

Ранее подобные опасения высказывали военкоры, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что замедление Telegram может повлиять на безопасность жителей приграничных регионов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РКН объяснили, с чем связано замедление Telegram.