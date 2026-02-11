В России заявили о приостановке полетов на Кубу

Российские авиакомпании приостановят полеты на Кубу в связи со сложностями с заправкой самолетов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что такое решение приняли авиакомпании «Россия» и Nordwind. Их самолеты выполнять ряд обратных рейсов из Гаваны и Варадеро в Москву, после чего приостановят полетную программу. Решение будет действовать до изменения ситуации, добавили в Росавиации.

»Минтранс России и Росавиация держат на особом контроле ситуацию с перелетами между странами, поддерживают постоянный контакт с авиавластями Кубы», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная сообщила, что сейчас на территории Кубы находятся около 4 тысяч российских туристов. По ее словам, компания следит за ситуацией.

9 февраля стало известно, что несколько тысяч российских туристов на Кубе столкнулись со сложностями при возвращении домой из-за дефицита авиатоплива в республике. Также на фоне энергокризиса россиян начали выселять из отелей и предлагать другие места размещения. Причиной проблем с топливом на Кубе стала нефтяная блокада страны со стороны США. В Кремле назвали ситуацию критической.

Ранее в посольстве рассказали о работе российских авиалиний на Кубе.