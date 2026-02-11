В Москве к концу рабочей недели ожидается дождь с мокрым снегом

Дождь с мокрым снегом ожидается в Москве днем 13 февраля. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня (в среду) вечером температура воздуха начнет постепенно повышаться. В ночь на четверг в Москве будет уже -7°C — -9°C, дневная температура -2°C — -4°C. В пятницу в Москве минимальная температура составит -1°C — -3°C, а дневная — от 0°C до +2°C», — рассказала Позднякова.

Она уточнила, что с пятницы в столице начнутся осадки — чередование дождя с мокрым снегом.

До этого синоптик рассказала, что в пятницу, 12 февраля, в Москве ожидается сильный снегопад, после которого в город придет оттепель.

По интенсивности снегопад будет схож с январскими осадками. При этом в Москве и Московской области может выпасть до 10-15 мм осадков, что составит примерно треть от месячной нормы, отметила специалист.

В Гидрометцентре России также сообщили, что с 12 по 15 февраля в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. На протяжении суток с 09:00 12 февраля в регионе ожидается мокрый снег, местами — сильный. В отдельных районах он может налипнуть на провода, создав угрозу их обрыва. На дорогах будет скользко, предупредили синоптики.

Ранее москвичам рассказали, какой погоды ждать после недолгой оттепели.