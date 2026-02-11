Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Москве к концу рабочей недели ожидается дождь с мокрым снегом

Синоптик Позднякова: в Москве в конце рабочей недели пройдет дождь
Максим Блинов/РИА Новости

Дождь с мокрым снегом ожидается в Москве днем 13 февраля. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня (в среду) вечером температура воздуха начнет постепенно повышаться. В ночь на четверг в Москве будет уже -7°C — -9°C, дневная температура -2°C — -4°C. В пятницу в Москве минимальная температура составит -1°C — -3°C, а дневная — от 0°C до +2°C», — рассказала Позднякова.

Она уточнила, что с пятницы в столице начнутся осадки — чередование дождя с мокрым снегом.

До этого синоптик рассказала, что в пятницу, 12 февраля, в Москве ожидается сильный снегопад, после которого в город придет оттепель.

По интенсивности снегопад будет схож с январскими осадками. При этом в Москве и Московской области может выпасть до 10-15 мм осадков, что составит примерно треть от месячной нормы, отметила специалист.

В Гидрометцентре России также сообщили, что с 12 по 15 февраля в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. На протяжении суток с 09:00 12 февраля в регионе ожидается мокрый снег, местами — сильный. В отдельных районах он может налипнуть на провода, создав угрозу их обрыва. На дорогах будет скользко, предупредили синоптики.

Ранее москвичам рассказали, какой погоды ждать после недолгой оттепели.
 
Теперь вы знаете
Выселяли жильцов за неуплату, но сами попали в полицию. Почему такое возможно по закону?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!