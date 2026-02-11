Ветеран «Спартака» заявил, что команда не решает сверхзадачи

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что перед командой нет сверхзадач.

«Перед командой нет сверхзадач. Надо стабилизировать игру и наигрывать состав. Конечно, у «Спартака» были проблемы, команда идет на шестом месте. Красно-белые должны быть в тройке, бороться за титул», — сказал Гладилин.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года. «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

