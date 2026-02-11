Размер шрифта
В США заявили о нарушении воздушного пространства дронами мексиканского картеля

NewsNation: БПЛА мексиканского картеля нарушили воздушное пространство США
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) мексиканского картеля нарушили воздушное пространство США. Об этом сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

«Оборонное ведомство приняло меры для их выведения из строя», — сказал чиновник.

До этого телеканал сообщил, что Федеральное управление гражданской авиации США сняло запрет на полеты в международном аэропорту Эль-Пасо в штате Техас. Ограничения должны были действовать с 11 по 21 февраля.

В январе президент США Дональд Трамп дал понять, что вслед за Венесуэлой он может заняться и Мексикой. По его словам, президент страны Клаудия Шейнбаум «хорошая женщина», но государством управляют картели. Глава Белого дома объяснил, что со сложившейся ситуацией придется что-то делать.

Ранее Трамп заявил о возможности проведения «где угодно» операций против картелей.
 
