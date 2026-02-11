Женщина поскользнулась во время дождя и потеряла способность ходить

The Sun: британка оказалась парализованной после того, как поскользнулась

Женщина в Англии потеряла способность ходить, поскользнувшись во время дождя, пишет The Sun.

Тара Стоволд поскользнулась во время развешивания белья во дворе во время дождя. Она упала на спину, однако поначалу решила, что просто потянула мышцу. На следующее утро у нее онемела левая нога и так называемая «седловидная область» — зона между ногами. В больнице, по словам британки, ей диагностировали перелом копчика и сообщили, что травма заживет в течение 8–12 недель.

В течение следующих трех недель состояние женщины ухудшалось. Стоволд вновь обратилась за медицинской помощью после того, как правая сторона тела полностью онемела, а также началось недержание. Экстренное обследование выявило синдром конского хвоста — редкое, но опасное состояние, при котором сдавливаются нервные корешки в нижней части позвоночника.

Синдром конского хвоста требует срочной операции в течение 24–48 часов. По словам Тары, из-за поздней диагностики критическое окно было упущено — к моменту хирургического вмешательства нервы находились под давлением более двух недель, что привело к необратимому повреждению.

После операции у женщины развились осложнения, включая инфекции — кишечную палочку, сепсис и стафилококк. Сейчас Тара парализована, нуждается в катетере и, по прогнозам врачей, больше не сможет ходить.

Британка признается, что тяжело переживает утрату прежней жизни и возможностей быть активной матерью для своих четырех детей.

