Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что Уланин обвиняется в мошенничестве на 3 млрд руб. с исполнением госконтракта на поставку дизельного топлива.

Как отмечается, Уланина взяли под стражу до 20 июня 2019 года.

Причем сам директор заявил, что готов сотрудничать со следствием и просил поместить его под домашний арест.

Ранее сообщалось, что арестован экс-глава предприятия Роскосмоса.