Названы повышающие риск развития рака факторы
Австралийские ученые Медицинского научно-исследовательского института Бергхофера назвали повышающие риск развития рака факторы, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал NewsHub.
Руководитель исследования Стюарт Макгрегор сообщил о доказательствах того, что избыточный вес увеличивает риск развития рака.
«Исследование подтверждает предположения, что лишний вес способствует развитию опухолевых заболеваний», — заявил Макгрегор.
Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на 10%.
Ранее была названа основная причина детского ожирения.