Названы повышающие риск развития рака факторы

Австралийские ученые Медицинского научно-исследовательского института Бергхофера назвали повышающие риск развития рака факторы, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал NewsHub.

Руководитель исследования Стюарт Макгрегор сообщил о доказательствах того, что избыточный вес увеличивает риск развития рака.

«Исследование подтверждает предположения, что лишний вес способствует развитию опухолевых заболеваний», — заявил Макгрегор.

Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на 10%.

Ранее была названа основная причина детского ожирения.