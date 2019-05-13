Ученые: мужчины горюют по умершим друзьям меньше женщин

После смерти друга мужчины приходят в себя быстрее, чем женщины, выяснили исследователи из Стерлингского университета в Шотландии. Это происходит потому, что мужская дружба не такая близкая, как женская. Результаты работы были опубликованы в журнале PLOS One.

Проанализировав данные более 9500 человек, исследователи выяснили, что после смерти близкого друга женщинам нужно больше времени, чтобы прийти в себя, так как их связи с друзьями более тесные. Женщины сталкиваются с более сильным ухудшением психического здоровья, им тяжелее справиться с эмоциями и находиться в обществе.

Также исследователи установили, что, безотносительно пола, физиологические и психические последствия утраты друга могут сказываться на жизни человека до четырех лет. Вдобавок смерть друга снижает удовлетворенность человека собственным здоровьем. Кроме того, молодые люди горюют сильнее пожилых, но последние чаще испытывают чувство одиночества.

Большинство работ посвящено последствиям утраты близких родственников, отмечают авторы работы. Однако смерть друзей тоже накладывает сильный отпечаток на состояние человека и врачам следует иметь это в виду.