Назван спасающий от ожирения продукт

Японские ученые нашли связь между употреблением риса и снижением риска ожирения, передает RT.

После анализа рациона в 136 станах выяснилось, что там, где люди ежедневно съедали по 150 граммов риса, уровень ожирения был заметно ниже.

По их подсчетам, достаточно увеличить ежедневное потребление риса каждым человеком на 50 грамм, тогда число страдающих ожирением во всем мире снизится на 1%.

Также, по данным ученых, употребление риса может не только спасти от набора лишних килограммов, но и снизит уровень холестерина и уменьшит риск возникновения смертельно опасных заболеваний.

Ранее ученые обнаружили в хлебе опасный ингредиент.