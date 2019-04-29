Ученые: биоразлагаемые пакеты не разлагаются годами

Биоразлагаемые пакеты наносят вред почве и воде в течение минимум трех лет, выяснили специалисты Плимутского университета. Исследование было опубликовано в журнале Environmental Science & Technology.

Биоразлагаемые пакеты производятся со специальными добавками, ускоряющими их распад на фрагменты. Они позиционируются, как более безопасная для экологии альтернатива обычным пластиковым пакетам.

Исследователи протестировали несколько видов биоразлагаемых пакетов в разных средах. Оказалось, что даже спустя три года в почве и морской воде пакеты были в настолько хорошем состоянии, что с ними можно было отправиться за продуктами.

Чуть лучше себя показали так называемые компостируемые пакеты (разлагающиеся в условиях компостирования). В воде они разложились за три месяца, однако еще предстоит узнать, как продукты распада влияют на окружающую среду. В почве компостируемые пакеты пролежали 27 месяцев и все еще сохранились, хотя и не настолько хорошо, чтобы в них можно было что-то положить.

Исследователи отмечают, что биоразлагаемые пакеты явно не настолько хороши, чтобы считать их подходящим решением проблемы загрязнения пластиком. Кроме того, для разложения компостируемых пакетов необходимо воздействие микроорганизмов, что происходит не всегда. Авторы работы надеются, что эти данные заставят людей лишний раз подумать перед тем, как использовать пластиковые пакеты — как обычные, так и биоразлагаемые.