SpaceX сообщила об инциденте при испытаниях корабля Crew Dragon

Компания SpaceX заявила, что при испытании двигателей космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал произошел инцидент, передает РИА «Новости».

В ходе испытания произошел сбой на испытательном стенде.

Начальная стадия проб прошла успешно.

Детали произошедшего не раскрываются.