Об аварии на американском сегменте МКС сообщил источник

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Утечка метана произошла снаружи американского сегмента Международной космической станции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, утечка произошла из-за отказа экспериментального оборудования RRM-3 для отработки процесса дозаправки топливом.

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Как отмечается, в RRM-3 отказала электроника.

При этом в настоящее время угрозы для жизни экипажа МКС нет.

Ранее сообщалось, что российские космонавты начали выращивать ряску на борту МКС.