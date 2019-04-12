Об аварии на американском сегменте МКС сообщил источник
Утечка метана произошла снаружи американского сегмента Международной космической станции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, утечка произошла из-за отказа экспериментального оборудования RRM-3 для отработки процесса дозаправки топливом.
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Как отмечается, в RRM-3 отказала электроника.
При этом в настоящее время угрозы для жизни экипажа МКС нет.
Ранее сообщалось, что российские космонавты начали выращивать ряску на борту МКС.