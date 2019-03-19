NASA рассказало о новом российско-американском проекте
Руководитель программы по исследованию человека NASA Дженнфер Фогарти поделилась деталями относительно российско-американского эксперимента SIRIUS. Об этом сообщает RT.
По ее словам, совместный эксперимент подразумевает изоляцию членов миссии от внешнего мира, в том числе от общения с близкими людьми.
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Она добавила, что цель этого эксперимента — выяснить, как изолированная группа может функционировать в сложившейся ситуации: как меняется эмоциональное состояние ее членов и как они начинают себя вести в стрессовых обстоятельствах.
Причем, по ее словам, участие в эксперименте будут принимать представители из разных стран.
Ранее сообщалось, что в NASA заметили мощный взрыв метеорита в районе Камчатки.