Захарова прокомментировала атаку дронов на Азербайджан

Захарова возложила ответственность за удар по Нахичевани на США и Израиль

Атака дронов на Нахичевань в Азербайджане является прямой ответственностью тех, кто инициировал агрессию против Ирана и тех, кто способствует этим действиям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

Дипломат подчеркнула, что нынешняя ситуация на Ближнем Востоке возникла в результате ничем не оправданной военной агрессии со стороны США и Израиля против Ирана под вымышленными предлогами.

«Сегодняшнее развитие событий – прямая ответственность авторов агрессии, равно как и тех, кто ей прямо или косвенно подыгрывает», — сказала Захарова.

Кроме того, она призвала Иран и Азербайджан избегать необдуманных шагов и не создавать новые линии разделения.

5 марта беспилотники, прилетевшие, как утверждает Баку, с территории Ирана, атаковали Нахичеванскую автономную республику Азербайджана: один дрон врезался в терминал аэропорта, другой упал рядом со школой. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о приведении армии в режим полной боеготовности. Баку обвинил Тегеран в нарушении международного права и вызвал иранского посла для объяснений.

Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи опроверг утверждения о том, что Иран обстреливал соседнее государства, и заявил, что Вооруженные силы Исламской Республики проводят необходимое расследование инцидента.

Ранее Баку потребовал от Тегерана результатов расследования инцидента с БПЛА.