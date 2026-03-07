Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Внедорожник дипмиссии протаранил вход в столичное метро

В Москве машина с красными номерами въехала в двери на станции метро «Пражская»
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В столице белый легковой автомобиль с красными номерами, которые устанавливаются на машинах иностранных консульств или посольств, протаранил вход метро на станции «Пражская». Фото с места происшествия публикует «Осторожно, Москва».

Telegram-канал уточняет, что инцидент произошел с внедорожником Kia Sportage. Код его номеров свидетельствует о принадлежности представительству Азербайджана. При столкновении были повреждены стеклянные двери метро. Из пассажиров, по предварительной информации, никто не пострадал.

В конце сентября 2025 года на Каретном ряду в центре Москвы произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе дипломатической машины Северной Кореи. Возле светофора притормозил легковой автомобиль, за ним остановилось такси с пассажиром. Следовавший позади дипломатический автомобиль на скорости врезался в такси. Из-за этого оно столкнулось со впередистоящим легковым автомобилем. Пассажир такси поранил лицо. Водитель дипломатической машины объяснил, что он «не смог ничего сделать из-за остановившейся перед ним машины». Он утверждал, что работает в посольстве КНДР.

Ранее сотрудник Госдепа устроил резню после ДТП.

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!