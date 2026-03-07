Внедорожник дипмиссии протаранил вход в столичное метро

В Москве машина с красными номерами въехала в двери на станции метро «Пражская»

В столице белый легковой автомобиль с красными номерами, которые устанавливаются на машинах иностранных консульств или посольств, протаранил вход метро на станции «Пражская». Фото с места происшествия публикует «Осторожно, Москва».

Telegram-канал уточняет, что инцидент произошел с внедорожником Kia Sportage. Код его номеров свидетельствует о принадлежности представительству Азербайджана. При столкновении были повреждены стеклянные двери метро. Из пассажиров, по предварительной информации, никто не пострадал.

В конце сентября 2025 года на Каретном ряду в центре Москвы произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе дипломатической машины Северной Кореи. Возле светофора притормозил легковой автомобиль, за ним остановилось такси с пассажиром. Следовавший позади дипломатический автомобиль на скорости врезался в такси. Из-за этого оно столкнулось со впередистоящим легковым автомобилем. Пассажир такси поранил лицо. Водитель дипломатической машины объяснил, что он «не смог ничего сделать из-за остановившейся перед ним машины». Он утверждал, что работает в посольстве КНДР.

