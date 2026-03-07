В Нидерландах серийный педофил отделался пятилетним сроком

В Нидерландах 31-летний мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы с принудительным психиатрическим лечением за сексуальное насилие и онлайн-домогательства в отношении девочек от 9 до 16 лет, сообщает NL Times.

Как установил суд Ост-Брабанта, в 2015 году злоумышленник через соцсети вошел в доверие к 14-летней девушке, склонил ее к отправке интимных фото, а затем путем шантажа перевел общение в реальную плоскость и длительное время совершал в отношении школьницы действия сексуального характера. В последующие годы он повторял ту же схему с другими жертвами.

На платформах Snapchat, Skype и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) преступник выдавал себя за подростка - иногда за девушку. Некоторые жертвы знали его лично, но большинство никогда не встречались. Установив доверительные отношения с детьми, мужчина принуждал их создавать и присылать порнографические материалы, давая конкретные указания. У него изъяли большой объем детской порнографии.

В тексте приговора подчеркивается, что действия преступника серьезно нарушили естественное развитие потерпевших.

Ранее руководителя танцевальной студии в Кирове обвинили в развращении юных учениц.