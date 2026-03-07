Орбан рассказал, как победить нефтяную блокаду Украины

Орбан заявил, что у него есть план, как победить нефтяную блокаду Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у него есть надежный план, как победить нефтяную блокаду Украину. Его слова приводит РИА Новости.

«Скромно скажу, что мой план лучший. Поэтому в конце концов у них закончатся деньги раньше, чем у нас закончится нефть. Мы не дадим им победить в этом. Я не жду извинений, им достаточно открыть нефтепровод», — сказал Орбан.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передаст ВСУ адрес Орбана, если Будапешт и дальше будет блокировать решение о выдаче кредита на €90 млрд. Венгерские оппозиционные партии «Тиса» и «Йоббик» также негативно оценили заявления Зеленского. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал, что президент Украины своим словами перешел черту.

Украина в конце января приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», связав этот шаг с повреждением оборудования на западе страны после ударов. В результате без поставок остались Словакия и Венгрия. Будапешт в ответ наложил вето на принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России и выделение Украине кредита в размере €90 млрд.

