«Тяжелая утрата»: глава Физтеха имени Иоффе о Жоресе Алферове
Врио директора Физико-технического института имени Иоффе Сергей Иванов отреагировал на известие о смерти академика Жореса Алферова. Об этом сообщает РИА «Новости».
Алферов на протяжении долгого времени возглавлял эту организацию.
«Это очень тяжелая утрата для научного мира. Жорес Иванович Алферов был легендой и славой всей советской и российской физики», — отметил Иванов.
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Он также подчеркнул, что академик был очень харизматической личностью.
Ранее сообщалось, что глава РАН Александр Сергеев отреагировал на известие о смерти Жореса Алферова.
Жорес Алферов умер на 89-ом году жизни 2 марта 2019 года.