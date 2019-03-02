«Тяжелая утрата»: глава Физтеха имени Иоффе о Жоресе Алферове

Врио директора Физико-технического института имени Иоффе Сергей Иванов отреагировал на известие о смерти академика Жореса Алферова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Алферов на протяжении долгого времени возглавлял эту организацию.

«Это очень тяжелая утрата для научного мира. Жорес Иванович Алферов был легендой и славой всей советской и российской физики», — отметил Иванов.

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Он также подчеркнул, что академик был очень харизматической личностью.

Ранее сообщалось, что глава РАН Александр Сергеев отреагировал на известие о смерти Жореса Алферова.

Жорес Алферов умер на 89-ом году жизни 2 марта 2019 года.