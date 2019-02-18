Источник рассказал о планах Роскосмоса сменить начальников Байконура и Восточного

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Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что Роскосмос в ближайшее время сменит руководителей космодромов Байконцр и Восточный, сообщает РИА «Новости».

По данным источника, «перестановки руководящих кадров» космодромов начнутся «в ближайшее время». Он отметил, что Восточным будет управлять Роман Бобков, который в настоящее время занимает должность заместителя начальника филиала Роскосмоса на Байконуре. Космодром Байконур возглавит Валинур Агишев, который в настоящее время руководит Восточным.

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Другой источник уточнил, что данные перестановки планируется, однако документы о назначениях в настоящее время не подписаны.

Ранее источник сообщал, что прямое авиасообщение с Байконуром прекращено.