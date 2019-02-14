Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»

Препарат от кашля «Эреспал» может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу. Об этом передает ТАСС со ссылкой Росздравнадзор.

Отмечается, что во французском лекарстве нашли фенспирид, который может влиять на здоровье сердца.

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«Несмотря на то что клиническая значимость новых результатов не была полностью установлена, в качестве меры предосторожности [было решено… изъять из обращения лекарственные препараты, содержащие фенспирид», — говорится в документе Росздравнадзора.

Ранее в Росздравнадзоре рассказали о сером рынке лекарств в России.