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Россиянин вырвался в лидеры снайперской гонки плей-офф НХЛ

Форвард «Колорадо» Ничушкин вышел в лидеры снайперской гонки Кубка Стэнли

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Michael Dwyer/AP

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой в пятом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли против «Виннипег Джетс».

Воспитанник челябинской школы хоккея забросил первую шайбу своей команды в игре, поразив ворота соперника на четвертой минуте первого периода с передач Девона Тэйвза и Микко Рантанена. Эта шайба стала для него седьмой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и позволила ему возглавить список лучших снайперов текущего плей-офф.

Ничушкин за 20:44 на льду один раз бросил в створ, провел три силовых приема и заработал показатель полезности +3, на счету Тренина два броска, два силовых приема и +2 за 16:10, Николай Коваленко в своей второй игре в НХЛ нанес один бросок, провел один силовой прием и заработал -1 за 6:19 на льду, а голкипер Александр Георгиев отразил 33 из 36 бросков по своим воротам.

Победу в игре со счетом 6:3 одержал «Колорадо», оформив благодаря ней выход в следующий раунд, где команда сыграет с победителем пары «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс».

Ранее сообщалось, что шайбы Свечникова и Кузнецова помогли «Каролине» выбить «Айлендерс».

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