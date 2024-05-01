Шойгу обратил внимание на работу ремонтных подразделений в зоне СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений Вооруженных сил. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, министр обороны также поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения.

До этого Шойгу заявил, что с начала проведения специальной военной операции было уничтожено более 22 тысяч украинских беспилотников.

17 апреля сообщалось, что министр обороны Российской Федерации поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом для применения его в штурмовых действиях в зоне специальной военной операции. Всего в ходе визита в «Патриот» Шойгу продемонстрировали более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности, которые российская армия в будущем сможет взять на вооружение.

Ранее Россия впервые применила в бою штурмовые наземные дроны.