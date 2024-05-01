Подросток на машине сбил ребенка и врезался в супермаркет в Балашихе

В подмосковной Балашихе юноша сбил маленько ребенка и врезался в стену магазина. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел вечером 30 апреля на шоссе Энтузиастов в Балашихе, по словам очевидцев, мужчина с сыном переходили дорогу, ребенок оказался под колесами автомобиля «ВАЗ-2109», сбив пешехода, машина врезалась в стену здания супермаркета.

За рулем «девятки» оказался 16-летний юноша. Местные жители вытащили водителя из-за руля и чуть не устроили самосуд, но их разняли прохожие. Молодой человек признался, что прав на управление авто не имеет. Пострадавшего пятилетнего мальчика госпитализировали, подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что мальчик из Приамурья пострадал во время столкновения с мусоровозом. Инцидент произошел в Белогорске. По версии правоохранителей, машина двигалась задним ходом по прилегающей к жилым домам территории. В это время там находился девятилетний мальчик на велосипеде. В результате столкновения школьник получил серьезные травмы. Приехавшие на место медики спасти пострадавшего не смогли.

Ранее пьяный петербуржец на электросамокате врезался в девятилетнего ребенка.