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В Ленобласти шестилетний мальчик получил удар секатором в спину от сверстника

«47.news»: в Ленобласти ребенок воткнул секатор в спину сверстника

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FotograFFF/Shutterstock

В Ломоносовском районе Ленобласти шестилетний ребенок попал в больницу после прогулки, мальчика секатором ударил в спину сверстник. Об этом сообщает «47.news».

В поселке Новоселье шестилетнего мальчика госпитализировали с серьезной травмой после прогулки. По словам матери пострадавшего, сына ударил секатором в спину его семилетний приятель.

«Сначала подумали, что это не всерьез. Потом тот достал секатор и со всей силы воткнул или кинул. Я была дома, сын пришел весь в крови. Кровь прям сгустками шла, не останавливаясь. Ребенок захлебывался в слезах, истерика была», — рассказала мать мальчика.

У пострадавшего диагностирована рана задней стенки грудной клетки, он находится под медицинским наблюдением. Семья обратилась с заявлением в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело.

Ранее четырехлетний мальчик посмотрел кино и воткнул ножницы в голову старшей сестры.

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