В Никополе на Украине повреждена линия электропередачи

В городе Никополе Днепропетровской области Украины линия электропередачи получила повреждения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Зацепило линию электропередачи», — сказано в сообщении Лысака.

В ночь на среду в Днепропетровской области на протяжении полутора часов действовала воздушная тревога.

В ночь на 1 мая над несколькими областями Украины была замечена яркая вспышка «без взрывов». По данным украинского телеканала ТСН, вспышка была зафиксирована над Днепропетровской и Харьковской областями.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в городе Шостка на территории Сумской области Украины зафиксировали удар в районе инфраструктурного объекта.

17 апреля в Никопольском районе Днепропетровской области были зафиксированы повреждения инфраструктурного объекта.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские военные уничтожили вышки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Херсонской области.