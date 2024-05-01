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Более 40 подозреваемых в связях с ИГИЛ* задержали в Турции

МВД Турции сообщило о задержании 41 подозреваемого в связях с ИГИЛ

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Shutterstock/Resul Muslu

В 12 провинциях Турции прошли задержания предполагаемых сторонников группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел страны Али Ерликаю.

По словам главы МВД, всего во время операций задержали 41 человека, 10 из них схватили в Стамбуле. Отмечается, что в местах задержаний нашли огнестрельное оружие.

29 апреля Али Ерликая сообщил, что в Стамбуле задержали боевиков, готовивших теракт. Согласно утверждению министра, один из задержанных испытывал химические вещества на предмет повышения мощности самодельного взрывного устройства для проведения взрыва. Кроме того, вместе с ним был задержан еще один человек. Также под стражу были взяты еще шесть человек, связанные с изготовителями взрывчатки.

21 апреля в МВД Турции сообщили, что в республике задержано 36 подозреваемых в связях с ИГ. По данным ведомства, за год в Турции было задержано свыше 3 тыс. сторонников террористической организации.

Ранее сообщалось о связях террористов из «Крокуса» с экстремистами в Турции.

*   организация запрещена в России
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