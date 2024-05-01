Бывший солист «На-На» рассказал, как Алибасов «обдурил» его на деньги

Бывший солист коллектива «На-На» Валерий Юрин признался, что несмотря на высокий заработок музыкантов, им не доставалось много денег даже на концертах в лучшие годы. Его слова передает kp.ru.

«Поэтому в каждый город за нашими деньгами приезжали специальные люди, которые снимали кассу и отвозили деньги в Москву, Алибасову. А он мне все время «пел», что моя доля хранится у него в сейфе», — поделился музыкант.

По словам Юрина, он жил на суточные, которые ему выплачивал Бари Алибасов и надеялся, что оставшаяся сумма лежит в сохранности у продюсера. Певец пояснил, что «конвейер обдуриловки» у продюсера был четко отлажен.

«Потом приезжаю к нему домой, говорю: «И где мои деньги?» А он окидывает жестом свою огромную квартиру и новый ремонт: «А вот они!» — вспомнил Юрин.

Музыкант подытожил, что по его подсчетам Алибасов задолжал ему порядка 5 млн рублей. Эту сумму Юрин высчитал за шесть лет концертной деятельности в коллективе «На-На».

Ранее экс-участник «На-На» Соколов заявил, что Алибасов был строг к коллективу. Музыкант заявил, что данные Алибасовым уроки пригодились ему в жизни неоднократно. Певец пояснил, что продюсер «умел выбить» из артистов ощущение собственной звездности, напоминая всегда о важности зрителя.

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