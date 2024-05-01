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Шойгу представили новые средства борьбы с украинскими дронами

Минобороны: Шойгу показали новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ

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Виктор Толочко/РИА Новости

Министру обороны Сергею Шойгу после совещания в штабе Объединенной группировки войск показали новые средства борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что министру показали пулеметную зенитную установку с новым прицелом.

До этого стало известно, что российские конструкторы разрабатывают новую линейку ударных плавающих беспилотных аппаратов. Эти беспилотники предназначаются для уничтожения мостов, понтонных переправ, плотин и гидроэлектростанций. Часть аппаратов уже находится в высокой степени готовности и скоро пройдет испытания, а часть пока только проектируется.

В конце марта гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал, что FPV-дроны российской армии получили обманную систему защиты операторов под названием «Лодырь». До этого на вооружение российской армии поступил дрон с «сюрпризом».

Ранее разработчик предсказал «войну дронов» между Россией и Украиной.

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