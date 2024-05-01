Шайба Задорова не спасла «Ванкувер» от поражения в матче против «Нэшвилла»

«Нэшвилл Предаторз» выиграл выездной матч у «Ванкувер Кэнакс» в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли и сумел продлить противостояние. В случае победы хозяев, «косатки» оформляли выход во второй раунд.

Первые два периода обошлись без заброшенных шайб, а в начале третьей 20-минутки российский защитник «Кэнакс» Никита Задоров после сольного прохода броском под перекладину открыл счет. Этот гол стал для него уже вторым в серии. Однако удержать перевес «косатки» не смогли.

Сначала капитан «Предаторз» Роман Йоси восстановил равновесие, реализовав большинство, а затем другой защитник Уилльям Кэррье броском от синей линии принес гостям победу.

Задоров провел на льду 20:37 и отметился, помимо гола, четырьмя силовыми приемами и показателем полезности +1. У форварда «Кэнакс» Ильи Михеева два броска и два силовых приема за 12:20 на льду.

«Ванкувер» по-прежнему впереди в серии до четырех побед – 3-2. Шестая игра состоится в Нэшвилле. В случае победы «хищников», седьмая встреча пройдет в Ванкувере.

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