Рогозин назвал причины неудач российских запусков

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал причины неудачных запусков космических ракет, передает РИА «Новости» со ссылкой на его интервью на канале «Россия 1».

Основной причиной, по его словам, является сбой техники.

«Техника — это все-таки техника. И она рано или поздно дает сбой. Вы знаете, что нет ни одного образца техники, которая имеет стопроцентную надежность», — сказал Рогозин.

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Он также рассказал о надежности ракеты «Союз». При этом он подчеркнул, что даже при аварии экипаж был спасен.

«Могу вам сказать, что таких кораблей нет ни у кого, по крайней мере на сегодняшний момент, а у американцев в подобных ситуациях гибли люди, большое количество людей. Мы этого не допустили», — подчеркнул Рогозин.

Глава Роскосмоса добавил, что именно Россия обеспечивает доставку всех членов экипажей на МКС.

11 октября российская ракета-носитель «Союз-ФГ» с российско-американским экипажем МКС на борту потерпела крушение, в результате чего не удалось вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10». Космонавты успели катапультироваться.