Самый мощный в мире ракетный двигатель собран для «Союза-5»

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Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты «Союз-5» собран на подмосковном НПО «Энергомаш». Об этом сообщил в твиттере глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он добавил, что теперь двигатель готовится к огневым испытаниям.

«По мощности ему нет равных в мире», — подчеркнул Рогозин.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что в Роскосмосе окончательно определились с тем, как будет выглядеть ракета-носитель сверхтяжелого класса «Енисей».