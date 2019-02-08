Самый мощный в мире ракетный двигатель собран для «Союза-5»
Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты «Союз-5» собран на подмосковном НПО «Энергомаш». Об этом сообщил в твиттере глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Он добавил, что теперь двигатель готовится к огневым испытаниям.
«По мощности ему нет равных в мире», — подчеркнул Рогозин.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что в Роскосмосе окончательно определились с тем, как будет выглядеть ракета-носитель сверхтяжелого класса «Енисей».